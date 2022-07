So bringt man eine Frau oral zum Orgasmus

Wie oft gehen Sie bei Ihrer Partnerin auf die Knie?

Wir verraten, warum jeder Mann lecken können sollte und wie das am Besten geht.

Cunnilingus

Laut Definition ist der Cunnilingus das Stimulieren der äußeren Geschlechtsorgane der Frau mit den Lippen, Zähnen oder der Zunge. Aber wie geht Mann das jetzt an?

Frauen sind, was den richtigen Zeitpunkt angeht, etwas zaghafter als Männer. Normaler Sex ist halt einfacher, weil der Penis keine Augen hat. Deshalb können sich manche Frauen beim Lecken einfach nicht so gehen lassen. Aber Frauen lieben es, da die meisten so auch zum Orgasmus kommen.

Am Besten ist es also so vorzugehen: Zuerst die Innenschenkel küssen, langsam hocharbeiten, mit der Zunge auf ihrer Haut fahren und mit dem feuchten Atem Gänsehaut erzeugen.

Stellungswechsel

Es gibt ja diverse Positionen, in denen die Frau oral beglückt werden kann. Die beste ist auf dem Rücken, angelehnt an ein Kissen und mit gespreizten Beinen.

Fingerspielchen und Spielzeug

Neben der Zunge und dem Mund können natürlich auch die Finger zum Einsatz kommen. Auch Sex-Toys werden gerne benutzt. Es gibt spezielle Klitoris-Vibratoren, welche Mann zur zusätzlichen Stimulation einsetzen kann.