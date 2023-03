So erklärt Kenau Reeves das Ende von John Wick 4

Nach langem Warten kam vergangene Woche John Wick 4 in die Kinos. Der Film ist ein Action-Meisterwerk, das Ende schockiert jedoch. Ab hier folgen massive Spoiler!!

ACHTUNG SPOILER-WARNUNG



Und genau wie die Zuschauer gehofft hatten, ist der neueste Teil der John Wick-Reihe ein absolut wilder Ritt voller intensiver Actionsequenzen. Was die Zuschauer allerdings nicht erwartet hatten, war das schockierende Ende. In dem fast dreistündigen Film findet sich Keanus John Wick in einem Duell auf Leben und Tod mit dem Marquis (Bill Skarsgård) wieder.

© Lionsgate ×

Der Marquis willigt ein, bringt aber Caine (Donnie Yen) dazu, in seinem Namen gegen Wick anzutreten. Ein intensiver Kampf endet damit, dass Caine Wick direkt in den Bauch schießt und ihn mit einem dumpfen Aufprall zu Boden schickt. Als der Marquis Wick den Todesschuss verpassen will, schießt ihm John Wick in den Kopf. Marquis hatte nicht bedacht, das Wick noch eine Kugel in der Pistole hatte. Der Film endet schließlich mit Wick, der zusammengesunken von der zuvor erklommenen Treppe fällt.

Auf dem South by Southwest Festival, auf dem der Film seine Premiere feierte, erklärte Keanu, warum das Team beschlossen hat, den Film so zu beenden, wie sie es getan haben. "Wir hatten die Möglichkeit einen weiteren Film zu machen, weil das Publikum auf Chapter Three reagiert hat, und wir fragten uns: 'Was war das 'Warum? "Und als Chad und ich uns unterhielten, war das 'Warum' der Tod - und es war John Wicks Tod. Dass er in gewisser Weise seinen Frieden oder seine Freiheit findet... das war der Grund, den Film zu machen.

"Es kann nicht einfach heißen: 'Lasst uns noch einen machen. Es ging wirklich um den Tod oder um eine Art des Sterbens. Wir waren wirklich von Hagakure inspiriert.

Das Ende lies jedoch eine mögliche Rückkehr von John Wick offen. "Man muss abwarten, wie das Publikum auf das reagiert, was wir gemacht haben", sagt Reeves. "Der einzige Grund, warum wir die Chance hatten, diese Filme zu machen, ist, dass den Leuten gefallen hat, was wir gemacht haben. Ich denke also, wir müssen abwarten, wie das Publikum darauf reagiert.", so Reeves über eine mögliche Rückkehr.