Horror-Alligator läuft mit toter Frau im Maul herum

In Florida, Clearwater, sorgte ein Alligator für Aufsehen. Das Tier von fast drei Metern Länge wurde gesichtet, wie er mitten durch die Stadt spazierte. Doch diesmal war die Szenerie alles andere als gewöhnlich, denn der Reptilien-Riese hatte eine Leiche in seinem Maul.

Ein Zeuge berichtete, dass er den Alligator entdeckte, als er sich auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch befand. "Ich schaute zufällig auf den nahegelegenen See und sah den Kopf des Alligators. Aber als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass er etwas, das wie ein Torso aussah, in seinem Maul trug", berichtete er. Sofort alarmierte der besorgte Bürger die Polizei, die sich unverzüglich auf den Weg machte.

This is the view from our chopper over Largo where a death investigation is happening. No word on the victim. But we can see the alligator is huge. pic.twitter.com/CJo6aA8Z6B