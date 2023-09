Mann raucht sich mit E-Zigarette Loch in Lunge

Ein Loch in der Lunge führte dazu, dass Luft zwischen Lungen- und Brustwand eindrang, wodurch die Lunge nicht mehr richtig funktionieren konnte.

Der Fall des 19-jährigen Mason Middleton aus Fort Myers, Florida, sorgt für Aufsehen. Bereits mit 15 Jahren begann er mit dem regelmäßigen Konsum von Einweg-E-Zigaretten, und dies sollte sich als verhängnisvoll erweisen.

E-Zigarette als Auslöser

Wegen seiner Sucht konsumierte Middleton wöchentlich vier Kapseln und zog alle paar Minuten an seiner E-Zigarette. Doch im Jahr 2023 nahm sein Schicksal eine tragische Wendung. Er hatte starke Schmerzen in der Brust, die ihn zu einem Krankenhausaufenthalt zwangen. Middleton beschrieb seine Qualen: "Der stechende Schmerz kam in Wellen. Als ich zu Hause ankam, hatte ich so starke Schmerzen, dass ich kaum laufen konnte, also legte ich mich hin."

Es stellte sich heraus, dass Middletons Lunge kollabiert war. Ein Loch in der Lunge führte dazu, dass Luft zwischen Lungen- und Brustwand eindrang, wodurch die Lunge nicht mehr richtig funktionieren konnte. Dies verursachte Atemnot, stechende Schmerzen in der Brust und einen schnellen Herzschlag.

Sofortige Behandlung

Obwohl diese Erkrankung selten tödlich verläuft, erfordert sie sofortige medizinische Behandlung. Andernfalls kann der Schaden an der Lunge zunehmen oder der Sauerstoffgehalt im Blut sinken, was die inneren Organe gefährdet. Bei Middleton wurde ein Schlauch in den Brustkorb eingeführt, um die Luft abzusaugen und die Lunge zu heilen.

Glücklicherweise konnte der junge Amerikaner das Krankenhaus nach drei Tagen verlassen, doch Ärzte machten deutlich, dass der Konsum von E-Zigaretten der Hauptauslöser für seinen Lungenkollaps war.