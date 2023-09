Neymar schon wieder beim Fremdgehen erwischt

ÖSV-Ass Schütter und Greenpeace: 5 Nachhaltigkeits-Forderungen an die FIS Die Aufregung um die Bilder von den Arbeiten am Rettenbachgletscher über Sölden nützen Greenpeace und ÖSV-Rennläufer Julian Schütter, um konkrete Forderungen an die FIS zu richten.