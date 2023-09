Youtube-Star küsst Messi - überraschende Reaktion

Völlig überraschender Moment für Fußball-Star Lionel Messi. Er sitzt während eines Interviews entspannt auf einem Sofa. Von hinten schleicht sich ein anderer Mann an und gibt Messi einen dicken fetten Schmatz auf den Hals.

Messi dreht sich verwundert um, der Mann, Miguel Granados, ein berühmter Comedian und Youtube-Star mit 1,3 Millionen Followern, stützt sich auf und sagt: "Lass uns ein wenig reden, Baby". Messi darauf hin ganz schüchtern: "Dann leg los!"

I have watched that video of Lionel Messi being kissed by a fellow man during a one-on-one interview, and I am no longer his fan again. What the hell is this? pic.twitter.com/0bB4wmHQMo