Hamilton trägt jetzt "Grill" im Mund

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton überraschte in Suzuka mit neuem Zahnschmuck.

Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka (Sonntag, 7 Uhr, live ORF1) staunten die Medien-Vertreter nicht schlecht, als Lewis Hamilton seinen neuen "Silberzahl" zeigte. Der Rekord-Weltmeister berühmt für seine extravagante Garderobe, trug bei seinem Auftritt eine markante Fensterkappe um einen Schneidezahn. Der Schmuck ist vor allem in der Hip-Hop-Szene als "Grill" bekannt. Ein Geschenk zum neuen 57-Milllionen-Euro-Mercedes-Vertrag? Diese Frage blieb vorerst unbeantwortet. Jene nach seiner Zukunft bei den Silberpfeilen aber nicht.

Helm im Daft-Punkt-Look

Hamilton will so schnell wie möglich zurück auf den WM-Thron. "Wir verfolgen weiterhin unsere Träume, wir kämpfen weiter, egal wie groß die Herausforderung ist, und wir werden wieder gewinnen. Ich bin dem Team dankbar, das mich sowohl auf als auch neben der Strecke unterstützt", erklärte der siebenfache Weltmeister. "Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende, wir sind fest entschlossen, gemeinsam mehr zu erreichen, und wir werden nicht aufhören, bis wir es geschafft haben." In Suzuka präsentierte Hamilton auch den eigens für den Japan-GP designten Helm, der stark an das "Daft Punk"-Duo erinnert. Das Motto: "Mensch gegen Maschine".