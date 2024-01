Wirt sauft ab und trinkt trotzdem weiter

Kurioses Video aus England. Ein Pub-Besitzer ging in Folge eines Hochwassers im wahrsten Sinne des Wortes baden. Den Spaß am Bier trinken ließ er sich aber nicht nehmen.

Ein Kneipenbesitzer aus Worcestershire trank ein Pint Guinness in hüfthohem Wasser, nachdem der Sturm Henk diese Woche schwere Überschwemmungen verursacht hatte. Andrew Goodall sagte, es sei das dritte Mal, dass das Rose and Crown in Severn Stoke in den letzten 12 Monaten überflutet wurde.





Er sagte gegenüber The Independent, er hoffe, dass das Video, das am Mittwoch (3. Januar) veröffentlicht wurde, "die andauernden Probleme, die wir haben, hervorhebt... und wie wichtig es ist, dass die Umweltbehörde einen Auftragnehmer ernennt, um das Bündel zu vervollständigen und damit zu beginnen, unsere Gemeinde, Geschäfte und Häuser zu schützen".



Nach heftigen Regenfällen in Teilen des Vereinigten Königreichs blieben am Freitag Hunderte von Hochwasserwarnungen in Kraft.