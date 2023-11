So lange hält der Mann im Durchschnitt im Bett durch

Eine Umfrage enthüllt, wie lange Männer wirklich im Schlafzimmer durchhalten.

Ein neuer Bericht enthüllt, wie lange Männer wirklich im Bett durchhalten. Wenn man sich viele Pornos ansieht, kann man sich leicht unsicher fühlen, was die eigene Leistung angeht. In Pornofilmen scheinen die Erotikstars über unbegrenzte Ausdauer und Selbstkontrolle zu verfügen.

So lange hält der Mann durch

Laut den Umfrageergebnissen des Männergesundheitsdienstes Pilot spiegelt dies jedoch nicht das wirkliche Leben wider. Ein Drittel der männlichen Teilnehmer gab zu, mindestens einmal pro Woche Pornofilme zu sehen.

Männer halten es beim Sex in der Regel nur fünfeinhalb Minuten aus, also nur halb so lange, wie sie es gerne schaffen würden. Leider kann dies dazu führen, dass sich manche Männer im Schlafzimmer unzulänglich fühlen. Dr. Ben Condon äußerte sich gegenüber news.com.au zu dieser Studie: "Pornos, vor allem wenn es keine ausreichende Sexualerziehung gibt, führen zu unrealistischen und ungesunden Erwartungen an Sex und intime Beziehungen.

Dies erhöht das Auftreten von Scham und Angst in Bezug auf die eigene "Leistung" und fördert gleichzeitig ungesunde und bisweilen respektlose Beziehungen. Einige Männer versuchen sogar, die Handlungen zu kopieren, die sie in Pornos sehen, um ihre Partnerinnen zu erfreuen. Experten warnen jedoch davor, und Dr. Condon erklärt, dass dies sogar mehr schaden als nützen kann.

Er sagte: "Im Grunde genommen sind Pornos nicht repräsentativ für gesunde sexuelle Beziehungen. Sie fördern unrealistische Erwartungen an die Leistung und das Körperbild und normalisieren Aggression, extremes Verhalten und in einigen Fällen auch Gewalt, während sie gleichzeitig die Notwendigkeit der Zustimmung minimieren.