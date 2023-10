So rettet man sich das Leben, wenn man sich verschluckt hat

Rammstein: Heute startet der Ticket-Run auf das Kärnten-Doppelpack 285.000 Tickets haben Rammstein seit 2019 für ihre ''Stadium Tour'' in Österreich bereits verkauft. Heute kommen 75.000 dazu. Um 11 Uhr startet der Vorverkauf für die am 17. und 18. Juli gezündeten Konzerte in Klagenfurt. Ein Sold Out in Rekord-Zeit wird erwartet.