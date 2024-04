SO viel Geld gibt Chico jedes Monat aus

Lottogewinner Chico gewährt einen Einblick in seinen Kontoauszug.

Kürsat Y., welcher gerne "Chico" genannt wird, spielte schon seit Jahren Lotto. Insgesamt soll er mehrere Tausend Euro in das Glücksspiel investiert haben. Einmal räumte er schon 3.000 Euro ab, ein anderes Mal 1000 Euro. Am 22. September 2022 gab er dann in seinem Stamm-Laden seinen goldenen Quicktipp ab und konnte sich über rund zehn Millionen Euro freuen.

Seinen Job schmiss er hin, kaufte sich einen Porsche, einen Ferrari, schöne Uhren und sein Lieblingscafé. Auch mit der Liebe klappte es – der 43-Jährig eroberte das Herz von Polizistin Candice.

Mega-Ausgaben

In der Sat.1-Doku „Über Geld spricht man doch“ (Montag, 20.15 Uhr) gewährt das Paar nun einen Einblick in ihren Kontoauszug. Die monatlichen Ausgaben können sich dabei wahrlich sehen lassen. Jeden Monat gibt Chico 18.591 Euro aus, mit jährlichen Zahlungen und Abonnements kommt das Paar sogar auf Ausgaben in der Höhe von 30.010 Euro. Alleine die Versicherung für seinen Ferrari kostet 465 Euro – 3.693 Euro gibt Chico für Lotto-Scheine aus.

Das sind die monatlichen Ausgaben im Detail

5580 Euro jährliche Autoversicherung für den Ferrari (umgerechnet monatlich 465 Euro)

3693 Euro Lotto

3523 Euro für Geschenke für Candice

3500 Euro Kameramann

1597 Euro Schneider

1509 Euro Bekleidung

1283 Euro Krankenversicherung

1014 Euro Hotel

917 Euro Tanken

763 Euro Restaurant

750 Euro Miete

700 Euro Café Sammelrechnung

600 Euro Jahresflatrate Autowäsche (umgerechnet 50 Euro monatlich)

572 Euro jährliche Autoversicherung (umgerechnet 47,67 Euro monatlich)

331 Euro Schokoladengeschäft

282 Euro Handy & Internet

256 Euro Kreditkarte

220 Euro Sparen

199 Euro Leasing

193 Euro Hundefutter

184 Euro Tierarzt

160 Euro Sauna

154 Euro Altersvorsorge

154 Euro private Versicherungen

140 Euro Friseur Sammelrechnung

110 Euro Bausparen

107 Euro Supermarkt

95 Euro Nagelstudio

95 Euro Drogerie

54 Euro Apotheke

46 Euro Strom

45 Euro Fitnessstudio

30 Euro Fußpflege

10 Euro Strafzettel

Von seinem Lotto-Gewinn ist aber noch genug übrig. Gegenüber der BILD spricht Chico davon, dass er noch sieben Millionen Euro hat.