Spanien will alle Frauen am Strand, egal mit welchen Körper

Egal ob jung, alt, dick, dünn, blass oder braun. Die spanische Regierung wirbt jetzt damit, alle Frauen am Strand haben zu wollen.

Durch die in Filmen oder auf sozialen Medien verbreiteten Schönheitsidealen trauen sich viele Frauen nicht mehr an den Strand. Die spanische Regierung will jetzt mit einer Kampagne dem gegensteuern und alle Frauen an den Strand bringen.

Das Gleichstellungsministerium starte nun eine Kampagne, in der alle Frauen zu einer positiven Körpereinstellungen bewegt werden sollen. "Alle Körper sind Strandkörper", twitterte Ione Belara, die Ministerin für soziale Rechte. Zudem stellte die linke Podemos-Politikerin ein Foto von fünf unterschiedlichen Frauen am Strand ins Netz. Sie alle vereinte die Fröhlichkeit am Strand zu sein.

Der Twitteraccount des Ministeriums schreibt: "Heute stoßen wir auf einen Sommer für alle an, ohne Stereotype und ohne ästhetische Gewalt gegen unsere Körper". Die Leiterin des Fraueninstituts, Antonia Morillasm, meinte, der Erwartungsdruck an Frauenkörper habe zu einer Verringerung des Selbstwertgefühls geführt.

Doch es gibt auch Widerstand gegen die Kampagne. So meinte der linke Politiker Cayp Lara, es werde ein Problem geschaffen, "wo keines existiere".