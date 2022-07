Steirereck unter den besten 15 Restaurants der Welt

Birgit und Heinz Reitbauer können sich freuen. Ihr Steirereck ist wieder einmal unter die besten 50 Restaurants der Welt gewählt worden. Heuer wurde es Platz 13.

"The World's 50 Best Restaurants 2022" wurden gestern in London gekürt. Und mittendrin das Steirereck aus Wien. Birgit und Heinz Reitbauer konnten sich wieder einmal freuen, denn sie belegten mit ihrem Innenstadtlokal den 13. Platz. Bereits zum 13. Mal in Folge findet sich das Lokal unter den besten 50 Welt. (2020 wurde der Award nicht vergeben.

Wahlberechtigt sind 1.080 Spitzenkräfte aus der Gastronomie als auch Gourmet-Kritiker. Der Sieger im Jahr 2022 kam aus Nordeuropa, genauer gesagt aus Dänemark. Das Geranium in Kopenhagen wurde erneut zum besten Lokal der Welt gekürt. Das Restaurant hat es sich auf die Fahnen geheftet, "alle Sinne anzuregen". Die Entscheidung, auf komplett auf Fleisch zu verzichten, habe weltweit Anerkennung gefunden, so die Laudatoren.

Den zweiten Platz belegte das auch das Central in Lima, Peri. Auf dem dritten Platz kam das Disfrutar in Barcelona. Hier gibt es die Top 50 im Überblick