String-Unterwäsche am Auto: Lenker stehen vor Rätsel

Hunderte von Autofahrern waren überrascht, als sie im Rahmen einer Werbeaktion des Dessousherstellers Nala Strings zusammen mit direkten Notizen an ihren Autoscheiben fanden.

Aufreizende Strings an Autos zusammen mit unzüchtigen Notizen bereiten Autofahrern in Australien derzeit Kopfzerbrechen. Die Dessous waren rund um Bondi, Sydney, verstreut und sorgten für Aufsehen, da viele Australier auf Facebook über ihren überraschenden Fund berichteten. Eine Frau, die ein Paar der Unterwäsche an ihrem Fahrzeug fand, kommentierte in ihrer Bondi-Gruppe mit den Worten: "OMG Hat noch jemand diese Unterwäsche heute Morgen an seinem Auto gefunden? So lustig, geniales Marketing".

"Das könnte vielen Leuten Kopfschmerzen bereiten", kommentierte ein Mann, während ein anderer hinzufügte: "Ich kann mir die Reaktion meiner Frau darauf vorstellen". Ein Sprecher der Unterwäschemarke bestätigte, dass 1.000 Paar Unterwäsche im gesamten Vorort verstreut waren, so dass noch mehr Autofahrer die Möglichkeit hatten, ein kostenloses Paar Schlüpfer zu bekommen.

Sie fügte hinzu: "Nala ist eine in Australien ansässige Unterwäschemarke, wie wir sie noch nie gesehen haben. Sie stellt modische, bequeme und integrative Stücke aus umweltfreundlichen Stoffen zu einem erschwinglichen Preis her.