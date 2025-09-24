Studie: Wer noch nie Sex hatte, ist klüger

Erwachsene, die noch nie Sex hatten, sind einer Studie zufolge überdurchschnittlich gebildet.

Eine gemeinsame Untersuchung des Amsterdam University Centers, der University of Queensland und des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik hat neue Einblicke in das Phänomen der Sexlosigkeit geliefert. Wie das Institut am Montag in Frankfurt am Main mitteilte, werteten die Forschenden Daten von über 400.000 Britinnen und Briten im Alter zwischen 39 und 73 Jahren aus.

Etwa ein Prozent der Befragten gab an, nie Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Diese Personen verfügten im Durchschnitt zwar über eine höhere Bildung, berichteten jedoch zugleich häufiger von Einsamkeit, Nervosität und Unzufriedenheit. Zudem zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Sexlosigkeit und Regionen mit besonders ausgeprägter Einkommensungleichheit.

Bei Männern spielen der Studie zufolge auch körperliche Faktoren eine Rolle: Wer noch nie Sex hatte, war häufiger körperlich schwächer und lebte eher in Gegenden mit einem geringeren Frauenanteil.

Weniger Alkohol

Ein weiteres Ergebnis: Rund 15 Prozent der Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne sexueller Erfahrung lassen sich auf genetische Einflüsse zurückführen – darunter etwa Intelligenz oder neurologische Entwicklungsstörungen. Auffällig war außerdem, dass sexuell unerfahrene Personen seltener Alkohol und Drogen konsumierten und in ihrer Jugend überdurchschnittlich oft eine Brille trugen.

„Sexlosigkeit entsteht aus einem komplexen Zusammenspiel biologischer und sozialer Faktoren“, erklärte die Studienautorin Karin Verweij. „Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass Umwelt, Persönlichkeit und Genetik gleichermaßen beteiligt sind.“

Die Forschenden betonten, dass die Untersuchung nicht zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Sexlosigkeit unterscheidet. Für einige Menschen sei ein Leben ohne Sexualität eine bewusste Entscheidung.