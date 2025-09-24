Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
So lange dauert Sex im Durchschnitt | Expertin klärt auf
© Getty

Enthaltsamkeit

Studie: Wer noch nie Sex hatte, ist klüger

24.09.25, 07:40
Teilen

Erwachsene, die noch nie Sex hatten, sind einer Studie zufolge überdurchschnittlich gebildet.  

Eine gemeinsame Untersuchung des Amsterdam University Centers, der University of Queensland und des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik hat neue Einblicke in das Phänomen der Sexlosigkeit geliefert. Wie das Institut am Montag in Frankfurt am Main mitteilte, werteten die Forschenden Daten von über 400.000 Britinnen und Briten im Alter zwischen 39 und 73 Jahren aus.

Etwa ein Prozent der Befragten gab an, nie Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Diese Personen verfügten im Durchschnitt zwar über eine höhere Bildung, berichteten jedoch zugleich häufiger von Einsamkeit, Nervosität und Unzufriedenheit. Zudem zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Sexlosigkeit und Regionen mit besonders ausgeprägter Einkommensungleichheit.

Bei Männern spielen der Studie zufolge auch körperliche Faktoren eine Rolle: Wer noch nie Sex hatte, war häufiger körperlich schwächer und lebte eher in Gegenden mit einem geringeren Frauenanteil.

Weniger Alkohol

Ein weiteres Ergebnis: Rund 15 Prozent der Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne sexueller Erfahrung lassen sich auf genetische Einflüsse zurückführen – darunter etwa Intelligenz oder neurologische Entwicklungsstörungen. Auffällig war außerdem, dass sexuell unerfahrene Personen seltener Alkohol und Drogen konsumierten und in ihrer Jugend überdurchschnittlich oft eine Brille trugen.

„Sexlosigkeit entsteht aus einem komplexen Zusammenspiel biologischer und sozialer Faktoren“, erklärte die Studienautorin Karin Verweij. „Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass Umwelt, Persönlichkeit und Genetik gleichermaßen beteiligt sind.“

Die Forschenden betonten, dass die Untersuchung nicht zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Sexlosigkeit unterscheidet. Für einige Menschen sei ein Leben ohne Sexualität eine bewusste Entscheidung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden