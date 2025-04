Switch 2: Mega-Fan kampiert jetzt 2 Monate vor Nintendo-Store

In New York (USA) sorgt ein YouTuber mit einer ungewöhnlichen Aktion für viel Gesprächsstoff: Ganze zwei Monate vor der Veröffentlichung der neuen Nintendo-Konsole hat er sich einen Platz vor dem offiziellen Nintendo Store gesichert.

Während viele einfach vorbestellen oder am Releasetag in ein Geschäft gehen, will dieser Fan unbedingt der Erste sein – und nimmt dafür einiges auf sich.

60 Tage Vorfreude: YouTuber campt vor dem Nintendo Store

Die neue Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni 2025 erscheinen. Während der Großteil der Fans auf den Verkaufsstart wartet, hat sich der YouTuber ChickenDog bereits Anfang April auf den Weg nach Manhattan gemacht. Am 5. April begann er mit dem Aufbau seines Camps direkt vor dem bekannten Nintendo Store im Stadtteil Midtown in New York City (USA). Sein Ziel: als Erster die neue Konsole in den Händen halten.

In seinem ersten Video zu der Aktion zeigt er, wie er sich für die kommenden Wochen vorbereitet hat. Neben Kamera und Schlafsack gehören auch eine klare Strategie und Unterstützung von Freunden dazu:

Trotz des ungewöhnlichen Aufenthalts ist ChickenDogs Vorgehen durchdacht. Wie er in einem weiteren Video erklärt, übernachtet er nicht jede Nacht im Freien. Immer wieder zieht er sich in ein nahe gelegenes Hotel oder eine AirBnB-Unterkunft zurück. Während seiner Abwesenheit helfen ihm Freunde dabei, den Platz vor dem Store zu behalten. So bleibt die Aktion durchführbar, auch über einen Zeitraum von zwei Monaten.

It’s raining for day 3 staying strong ???? pic.twitter.com/lkFVycX2xW — ChickenDog (@ChickenDog64) April 7, 2025

Diese Art von Warteschlangenaktion erinnert an frühere Veröffentlichungen von Nintendo – etwa im Jahr 2017, als Fans schon Tage vor der Markteinführung der ersten Switch in den Straßen von New York (USA) campierten.

Die neue Switch 2 im Überblick

Laut aktuellen Informationen wird die Standardversion der Nintendo Switch 2 in den USA rund 450 US-Dollar kosten. Das entspricht etwa 420 Euro (Stand: April 2025, abhängig vom Wechselkurs). Eine Sonderedition mit dem Spiel Mario Kart World wird voraussichtlich 500 US-Dollar kosten – also etwa 465 Euro.

Ob sich dieser Preis noch ändert, ist derzeit unklar. In den Vereinigten Staaten gibt es momentan politische Diskussionen über neue Importzölle, die sich auf den Preis auswirken könnten. Nintendo hat deshalb auch den Start der Vorbestellungen verschoben – ein Schritt, der zeigt, wie unberechenbar die Lage im Moment ist.

Leidenschaft, die verbindet

ChickenDog ist kein Unbekannter in der Gaming-Szene. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht er regelmäßig Inhalte rund um Nintendo und teilt seine Begeisterung mit tausenden Followern. Für seine jetzige Aktion will er täglich berichten – mit Updates, Gesprächen mit anderen Fans und Einblicken in das Leben vor dem Store.

Sein Engagement zeigt: Für viele Menschen ist Nintendo mehr als nur ein Zeitvertreib. Es ist ein Teil ihres Alltags, ihrer Erinnerungen und ihres Freundeskreises. Und für einige wie ChickenDog bedeutet das eben auch, 60 Tage auf dem Gehsteig zu verbringen – mit Kamera, Thermoskanne und jeder Menge Geduld.