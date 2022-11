Der Schauspieler Tom Böttcher verzaubert gerade das Netz mit seinen Marionetten-Imitationen. Eine Illusion lässt die Internet-Nutzer dabei besonders rätseln.

Es sieht aus, wie im Puppentheater. Tom Böttcher teilt auf seinen Social-Media-Kanälen kurze Beiträge, in denen er sich bewegt, als wäre er an Schnüren befestigt. Vor rund zwei Wochen veröffentlichte er seine erste Marionetten-Impression und verzeichnet seitdem einen rasanten Anstieg an Bekanntheit.

Viele Fans fühlen sich in eine alte Zeit zurückversetzt und loben den Schauspieler in höchsten Tönen. Eine Sache bleibt dabei aber vielen ein Rätsel. In den Videos sieht man, wie sich der Schauspieler fortbewegt und dabei scheinbar über dem Boden schwebt. Den Trick dahinter verrät Böttcher jedoch nicht.