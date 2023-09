'Tagesschau'-Moderatorin bricht live auf Sendung in Tränen aus

Kurioser Vorfall in der Morgenausgabe der 'tagesschau'. TV-Moderatorin Susanne Daubner brach nach wenigen Sekunden in Tränen aus.

Ein unerwarteter Lachanfall sorgte am Mittwochmorgen in der "Tagesschau" für Aufsehen. Die Nachrichtensprecherin Susanne Daubner (62) konnte ihre Lachanfälle nicht unter Kontrolle halten.

Konnte Tränen nicht zurückhalten

In der 7.30-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung bekam Daubner einen heftigen Lachkrampf, der rund 50 Sekunden anhielt. Normalerweise gewohnt, die Nachrichten mit ruhiger und klarer Stimme zu präsentieren, brach die Moderatorin in Gelächter aus, als es um den "Chemiegipfel" im Kanzleramt ging. Sogar zu Beginn der Sendung begrüßte sie die Zuschauer auf ungewöhnlich heitere Weise.

"Das tut mir jetzt echt leid", scherzte sie, gefolgt von einem humorvollen "Ach, Mann". Daubner kämpfte mit den Tränen und versuchte, sich zu beruhigen. Ein Satz gelang ihr ohne Lachen, dann brach sie erneut in Gelächter aus.

Rugby-WM als Vorgeschichte

Schließlich riss sie sich zusammen und berichtete professionell. Doch wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Vorfall? Die "Tagesschau" war in das ARD-Morgenmagazin eingebettet, in dem zuvor die Moderatoren Sven Lorig (51) und Anna Planken (43) über Rugby in Frankreich sprachen. Lorig gestand, keine Ahnung von Rugby zu haben und wollte die Regeln googeln.

Planken nutzte die Gelegenheit, um den Übergang zur "Tagesschau" einzuleiten: "Du hast aber jetzt Zeit, ungefähr 3 Minuten und 40 Sekunden, weil Susanne Daubner die Morgennachrichten verkündet." Dieser Kommentar löste den unerwarteten Lachanfall aus.

Nach der Sendung entschuldigte sich Lorig humorvoll bei Daubner und fragte, ob er schuld sei. Daubner antwortete mit einem Augenzwinkern und einem klaren "Ja!"