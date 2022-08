Party-Unfall in der englischen Hauptstadt

Beim Notting Hill Carneval stürzte ein Wartehäuschen unter der Last der darauf tanzenden Menschen ein.

Jedes Jahr zieht der Notting Hill Carnival bis zu zwei Millionen Menschen an. Überall wird getanzt und gefeiert, so eben auch auf dem Dach einer Bushaltestelle in der Gegend von Ladbroke Grove.

Ein Video zeigt, wie ca. zehn Menschen auf dem Wartehäuschen tanzen, welches dieser Last natürlich nicht ausgelegt ist. So kommt es, wie es kommen muss: Das Dach stürzt ein, die Menschen fallen zu Boden. Während die Menge tobt und jubelt, gehen Polizei und Rettungsdienst sofort ihrer Pflicht nach.