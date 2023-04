Teenager aus Flugzeug geschmissen, weil er Sitznachbar beleidigte

Ein Teenager wollte in einer Umfrage wissen, ob er sich richtig verhalten hatte. Er erzählte, wie er aus dem Flugzeug geworfen wurde, nachdem er sich mit seinem Sitznachbar und einer Flugbegleiterin angelegt hatte.

Der Thread "Am I the A**hole", übersetzt "Bin ich das Ar***loch", spaltet immer wieder die Meinungen. Hier können Personen anonym ihr Dilemma teilen und von anderen Usern beurteilen lassen, ob sie sich richtig benommen haben.

Dies tat auch ein Teenager. Er erklärte, dass er sich gerade auf einer 12-stündigen Flugreise befand, als er plötzlich feststellen musste, dass er neben einem stark übergewichtigem Mann platziert war. Das ärgerte ihn sehr, lieber hätte er einen komfortableren Flug genossen.

Problem: Sitznachbar im Flugzeug

Er selbst beschwert sich: „Ich bin selbst kein kleiner Kerl. Ich habe recht breite Schultern und bin um die 190 cm groß, da wäre ein voller Sitz schon unbequem gewesen. Ich erzählte der Flugbegleiterin von diesem Problem und sie sagte mir, dass der Sitzplatz von dieser fettleibigen Person bezahlt wurde und der Flug voll war."

Auch beschwerte er sich laut darüber, dass der Platz neben ihm online eigentlich als „leer“ markiert war.

Als die Stewardess einfach keine Möglichkeit fand, ihn zu versetzten, begann er plötzlich über die Fluggesellschaft (um welche es sich genau handelte, nannte er nicht) zu schimpfen: Besonders würde es ihn ärgern, dass es mit der Airline seit Jahren nur noch bergab ginge.

Doch nicht genug: Auch beleidigte er den übergewichtigen Mann.

Stewardess wirft Teenager aus Flugzeug

Das gefiel der Stewardess gar nicht: Sie warf ihn kurzerhand aus dem Flieger!

Er fuhr fort: „Der dicke Mann nutzte seine Gelegenheit, um mich einen fettphobischen Scheißkerl zu nennen. Einige andere Leute in der Umgebung sahen mich böse an. Ich weiß, dass Sie denken, dass ich dafür ein schlechter Mensch bin, aber auf der anderen Seite muss ich für die mangelnde Disziplin einer anderen Person sowie für das Buchungssystem dieser beschissenen Fluggesellschaft bezahlen. Verdammt, mir wäre lieber, sie hätten mich am Vortag angerufen.

Die Community der Umfrage zeigte sich teils schockiert. Ganz zur Überraschung des Teenagers, welcher wohl weit mehr Zustimmung erwartet hätte.

Einer kommentierte: „Nach der Art und Weise, wie du den Beitrag beschreiben hast, werde ich YTA (Du bist das Ar***loch) sagen. Denn oft ist es nicht das, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Es wäre wahrscheinlich ganz anders gehandhabt worden, wenn du es anders gehandhabt hättest.“

Jemand anderes sagte: „Hartes YTA. Du hast dich benommen wie ein massiver Idiot. Die Tatsache, dass der arme Mann wusste, dass du dich über ihn beschwert hast, sagt mir, dass du laut und unhöflich warst. Du hast eine Fettphobie, woher weißt du, dass es kein medizinisches Problem gab, das dazu führte, dass er größer wurde?

Zustimmung gabe es für den Teenager kaum. Was ist eure Meinung zu dem Thema?