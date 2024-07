× Teures Statement: Dieses Einkaufs-Sackerl kostet über 2600 Euro

Die renommierte Marke Balenciaga hat es erneut geschafft, die Modewelt zu verblüffen.

Diesmal sorgt ein Modeartikel für Aufsehen, der auf den ersten Blick wie ein schlichtes Einkaufs-Sackerl aussieht. Doch der Schein trügt, denn dieser Artikel hat einen stolzen Preis von etwa 2600 Euro.

Balenciaga verwandelt einen alltäglichen Gegenstand in ein teures Statement

Balenciaga hat ein Einkaufs-Sackerl entworfen, das auf den ersten Blick wie ein ganz normales Exemplar aussieht, das man nach dem Einkauf an der Supermarktkasse bekommt. Doch bevor man sich eine Meinung bildet, sollte man sich des Preises bewusst sein: Rund 2700 Euro kostet dieses besondere Stück.

Das Luxus-Einkaufs-Sackerl von Balenciaga.

Für 2600 Euro könnte man das Sackerl wahrscheinlich mit einer lebenslangen Versorgung an Nudeln, Tomatensauce oder Schokolade füllen. Oder, wenn man es in Sneaker-Geld umrechnet, könnte man sich dafür etwa zehn Paar hochwertige Schuhe leisten – also genug für fast jede Tageslaune der Woche. Doch was genau macht dieses Sackerl so besonders? Ist es die exquisite Verarbeitung, die hochwertigen Materialien oder der exklusive Name, der es ziert? Vielleicht ist es einfach der Gedanke, dass Mode keine Grenzen kennt und dass sogar ein einfacher Gebrauchsgegenstand wie ein Sackerl zum Luxusobjekt werden kann.