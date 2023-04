Todesfalle Sojasauce! So wenig davon kann dich umbringen

Seit über 2000 Jahren ist Sojasauce fester Bestandteil nicht nur asiatischer, sondern auch unsere Küchen. Doch wie viel davon ist tödlich?

Mit etwa 900 Milligramm Salz in nur einem Esslöffel Sojasauce ist es wichtig, es in Maßen zu konsumieren. Wenn man es übertreibt, kann es zu Hypernaträmie führen, einer Krankheit, die zu tödlichen Flüssigkeitsansammlungen in den Lungen und Blutungen im Gehirn führen kann.

Gab es schon mal Vorfälle?

In einem Fall landete ein 19-jähriger Mann im Koma, nachdem er einen Liter (etwa zwei Pints) Sojasauce getrunken hatte. In einem anderen tragischen Fall erlitt eine Frau schwere Hirnschäden und starb an einem Lungenödem, nachdem sie zu viel Sojasauce konsumiert hatte.

Ab wann ist Sojasauce also tödlich?

Die tödliche Dosis Salz liegt zwischen 0,75 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was bedeutet, dass der durchschnittliche Mensch etwa 7,5 Esslöffel Salz oder eine Tasse Sojasauce (die etwa 14 Gramm Salz enthält) konsumieren müsste, um tödliche Werte zu erreichen.