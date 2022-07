Haftet an den Fersen des 'Goodfellas'-Film etwa ein Fluch? Mit Paul Sorvino ist bereits der vierte Schauspieler aus dem Film in diesem Jahr verstorben.

Der 83-jährige Sorvino ist der bereits vierte "Goodfellas"-Star, der in diesem Jahr sein Leben verlor. Wie ein Sprecher mitteilt, sei der Schauspieler eines natürlichen Todes gestorben, er habe aber in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Ein Fluch?

Seine Tochter Mira nahm in einem Twitter-Post Abschied von ihrem Vater:Mein Herz ist zerrissen – ein Leben voller Liebe, Freude und Weisheit mit ihm ist vorbei. Er war der wunderbarste Vater. Ich liebe ihn so sehr. Ich sende dir Liebe zu den Sternen, Dad, während du aufsteigst.spielte in dem Mafia-Film die Rolle desPaul Cicero. Es war wohl seine bekannteste Rolle. Auch in der Serie& Orderhatte er eine Rolle inne. Er spielte einen New Yorker Detektiv.

Doch haftet ein Fluch an dem "Goodfellas"-Film? Denn bereits Ende März starb Kollege Paul Herman im Alter von 76 Jahren. Er spielte die Rolle eines Dealers, auch in anderen Filmen war er meist der Antagonist.

Wenig später starb der bekannte Schauspieler Ray Liotta im Alter von nur 67. Für alle kam der Tod des Schauspiel-Stars "sehr überraschend". Liotta spielte in "Goodfellas" die Rolle des Gangsters Henry Hill.

Der vierte Todesfall war Tony Sirico. Er starb mit 79 Jahren in einem Altersheim in Florida. In "Goodfellas" hatte er die Rolle des Gangsters Tony Stacks inne.