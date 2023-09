Die bewegende Aktion kam schnell zustande. Eine Freundin der Familie kontaktierte die Schule, und innerhalb weniger Stunden wurde beschlossen, die Feier am nächsten Tag abzuhalten.

Ein 17-jähriger Schüler in Tennessee machte seinen Highschool-Abschluss zwei Jahre früher in einer Ehrenfeier, damit sein sterbender Vater, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium leidet, diesen Meilenstein miterleben konnte.

Rührende Aktion

Ewan Deane, der Schüler, erhielt diesen besonderen Abschluss im August 2023. Sein Vater, Leon Deane, dem eine kurze Lebenserwartung vorausgesagt wurde, hatte die Gelegenheit, seinen Sohn vor dem 16. Mai 2025, dem ursprünglichen Abschlussdatum, bei dieser Leistung zu sehen.

Die bewegende Aktion kam schnell zustande. Eine Freundin der Familie kontaktierte die Schule, und innerhalb weniger Stunden wurde beschlossen, die Feier am nächsten Tag abzuhalten. Am 30. August versammelten sich die Schüler der Jellico High School, um Ewan in seiner blauen Kappe und Robe zu feiern, während sein Vater Leon stolz in der ersten Reihe saß.

Leon Deane, der sich derzeit in einem Hospiz befindet, erzählte TODAY.com: "Es war hart, mental ist es schwer, damit umzugehen ... man lebt nicht so, wie man sollte. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen und uns um alles zu kümmern. Ich bin immer noch da, also nehmen wir einen Tag nach dem anderen."

Die vorzeitige Abschlussfeier war ein emotionaler Moment für die ganze Familie. In seiner Rede sagte Ewan: "Heute ist der Tag, an dem die Jellico High School und alle Gemeinden, die unsere Schule repräsentieren, zusammenkommen, um einen Schüler und seine Familie in einer feierlichen Zeremonie zu unterstützen."