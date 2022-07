Nach seiner Entschlackungskur, ist Tom Kaulitz wieder zurück.

Von Grönland bis zum Himalaya. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills-Senf aus Hollywood" scherzten die beiden Brüder immer wieder darüber, wo Tom gerade unterwegs ist. Die Details wurden dabei weggelassen. Ehefrau Heidi Klum war zum Teil nicht mit dabei. "Ich war in Europa auf Kur", berichtet der Gitarrist.

Es habe sich um eine Entschlackungskur gehandelt, um den Körper von Giftstoffen zu reinigen. "Man kriegt ganz wenig zu essen, das ist schon anstrengend. Es gibt auch immer das gleiche, man soll sich so monoton wie möglich ernähren", erklärt der 32-Jährige laut "Tag24.de" in seiner Sendung. Trotzdem hätte er sich strikt an die Vorgaben gehalten.

Vier Zentimeter Bauchumfang seien bereits weg. Nun ist Tom Kaulitz wieder daheim. "Du siehst sehr erholt aus", sagt sein Zwillingsbruder Bill.