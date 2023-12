Trans-Mädchen (16) von Klassen-Kameraden erstochen

Schüler (13) nach Sturz von Hotelbalkon tot Bei der Exkursion einer rumänischen Schulklasse in Österreich kam es im Zuge des Aufenthalt in einem Hotel in Wiener Neudorf zu einem Todesfall. Ein Bub (13) fiel von einem Plateau in 10 Meter Höhe in die Tiefe - und starb. Ermittlungen gehen in alle Richtungen.