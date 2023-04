Transfrau ohne Gliedmaßen inspiriert Millionen mit Make-Up-Tutorials

Transfrau, die ohne Gliedmaßen geboren und als Baby ausgesetzt wurde, inspiriert jetzt Millionen mit Make-up-Tutorials

Die Influencerin, die sich vor kurzem ihren Fans gegenüber als Transgender geoutet hat, wurde mit einer seltenen Krankheit namens Hanhart-Syndrom geboren, was bedeutet, dass sie weder Arme noch Beine hat.

Infolgedessen wurde sie von ihren leiblichen Eltern im Alter von nur neun Monaten ausgesetzt. Glücklicherweise wurde sie kurze Zeit später von einer Familie in Utah adoptiert und bekam 13 Geschwister. Heute hat sie über 180.000 Follower auf Instagram und 4,1 Millionen Follower auf TikTok dank ihrer fröhlichen Make-up-Tutorials, Beauty-Challenges und "Get Ready With Me"-Videos.

Gabe glaubt, dass ihre Adoptivfamilie ein wichtiger Grund für ihren Erfolg ist, da sie ihr immer bedingungslose Liebe und Unterstützung entgegenbrachte und ihr beibrachte, so unabhängig wie möglich zu sein. Um zu vermeiden, dass sie in der High School als "das Kind im Rollstuhl" abgestempelt wird, brachte Gabe sich selbst das Tanzen bei, damit sie bei der Talentshow ihrer Schule auftreten konnte.

"Ich habe mich schon immer für Schönheit interessiert", sagte sie in einem Interview mit Queerty 2021. "Ich habe vier Schwestern, und sie sind alle wunderschön, und meine Mutter ist auch umwerfend.

"Das erste Video, das ich gepostet habe, war nur vom Hals aufwärts, und es gab einen Haufen Kommentare, in denen stand: 'Warum macht sie das so?' und 'Was ist hier los?', und ich dachte: 'Oh, ich muss am Anfang des Videos zeigen, dass ich keine Arme und Beine habe, damit die Leute es verstehen'", erinnert sie sich.