Trauer um vegetarisches Krokodil

Babia wurde tot in einem See gefunden. Das Krokodil wurde als heilig verehrt.

Das Krokodil namens Babia wurde am Montag leblos in einem See gefunden. Es dürfte tagelang keine Nahrung mehr zu sich genommen haben. Bei der Trauerfeier wurde das Tier mit Blumen geschmückt, gesegnet und mit einer Sänfte durch die Menschenmenge getragen..

Fast 80 Jahre lang lebte es in einem See beim bekannten Sri-Ananthapadmanabha-Swamy-Tempel, den es laut dem Tempelsekretär auch bewacht hatte.

Der Tempel in Kasaragod ist 3000 Jahre alt und wird seit Jahrhunderten von göttlichen Krokodilen beschützt.

1940 wurde das letzte Krokodil erschossen, dann tauchte Babia plötzlich auf. Babia wird als heilig verehrt, weil es sich angeblich vegetarisch ernährt hatte.