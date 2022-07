Der Truckfahrer überlebte den Horror-Unfall nicht.

Bei der Flugshow "Field of Flight" im US-Bundesstaat Michigan ist der Fahrer eines Trucks ums Leben gekommen.

Der schreckliche Unfall ereignete sich in Battle Creeks. Ein Video zeigt, wie der "Shockwave Truck" über eine Landebahn rast. Ein Propellerflugzeug fliegt neben ihm her, bevor der LKW Feuer fängt und direkt in die geplante Explosion fährt. Das Auto überschlägt sich gleich vier Mal.