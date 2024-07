TV-Crew filmt Interview, dann bricht das Chaos aus

Während sie ein Interview über eine Schießerei führten, krachte ein gestohlenes Fahrzeug in einen geparkten Minivan.

Eine Nachrichtencrew aus Milwaukee, die über eine tödliche Schießerei im Süden der Stadt berichtete, filmte dramatische Aufnahmen, als eine gestohlene Limousine in einen geparkten Minivan krachte und der Fahrer anschließend floh. Der NBC-Partner WTMJ zeichnete das Video des Unfalls mit Fahrerflucht auf. Im Video sieht man, wie eine Limousine einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweicht und frontal mit dem Van kollidiert.

Milwaukee, Wisconsin. USA: News crew inadvertently captured footage of a car crash involving a stolen vehicle... while conducting an interview about a shooting.



