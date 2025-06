Über 1400 Menschen spielen gemeinsam „Rotes Licht, grünes Licht“

In den USA wurde kürzlich ein neuer Rekord im Rahmen eines bekannten Kinderspiels aufgestellt. In Anaheim (Kalifornien, USA) versammelten sich mehr als 1.400 Menschen, um gemeinsam „Rot, Grün“ zu spielen.

Die Aktion war Teil einer Veranstaltung zur Förderung von Bewegung und körperlicher Aktivität im Schulalltag – und schaffte es ins Guinness-Buch der Rekorde.

Rekordversuch mit Schulkindern und Familien

Die Initiative ging von der Organisation CF Fitness Inc. aus. Dabei handelt es sich um eine Gruppe aus Kalifornien (USA), die sich auf Sportförderung und Bewegungsangebote an Schulen spezialisiert hat. Im Yorbe Park in Anaheim (Kalifornien, USA) versammelten sich insgesamt 1.423 Personen, um gemeinsam das klassische Spiel „Rot, Grün“ zu spielen – im englischsprachigen Raum bekannt als „Red Light, Green Light“.

Eingeladen waren nicht nur Kinder aus dem örtlichen Schulbezirk, dem Anaheim Elementary School District, sondern auch deren Familien. Zusätzlich kamen auch Kinder aus anderen Bezirken dazu. Auch örtliche Feuerwehrleute, Polizisten und Vertreter der Stadtverwaltung nahmen teil und unterstützten das Spiel.

Die Veranstaltung wurde offiziell von Brittany Dunn, einer Vertreterin von Guinness World Records, begleitet und bestätigt. Laut ihrer Aussage war es ein besonders lebendiger Nachmittag: „Es war ein Tag voller Energie, und mein Gesicht hat vom vielen Lächeln wehgetan“, sagte Dunn nach dem Rekordversuch. „Die Kinder haben sich wirklich angestrengt und waren sehr motiviert. Besonders schön war, dass ein älterer Polizeibeamter spontan mitgespielt hat. Die Kinder haben sich darüber gefreut – und es zeigt, dass auch Erwachsene sich öfter Zeit für ein bisschen Spiel nehmen sollten.“