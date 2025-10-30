Über 8 Stunden: Austro-Surfer bricht Weltrekord für längsten Wellenritt

Der Österreicher Maximilian Neuböck hat etwas geschafft, das viele für kaum möglich hielten.

Er stand mehr als acht Stunden auf einem Surfbrett – ohne Pause. Damit stellte er einen neuen offiziellen Rekord auf.

Langer Ritt auf einer künstlichen Welle

Maximilian Neuböck stellte seinen Rekord auf einer festen Welle in Ebensee in Oberösterreich auf. Diese Welle entsteht durch einen technischen Aufbau, bei dem fließendes Wasser so geleitet wird, dass es dauerhaft eine gut surfbare Form bildet.





Neuböck stand insgesamt 8 Stunden, 5 Minuten und 44 Sekunden auf seinem Brett. Während dieser Zeit machte er keine Pause. Um etwas zu essen, hatte er eine Suppe dabei und führte den Löffel zum Mund, ohne das Brett zu verlassen. Er hielt die Balance durchgehend im Wasserstrom.

Neuer Rekord übertrifft den alten klar

Der bisherige Rekord stammte von Gary Saavedra aus Panama. Er hatte im Panama-Kanal 3 Stunden, 55 Minuten und 2 Sekunden auf einer Welle gestanden. Neuböck lag deutlich darüber und setzte damit eine neue Bestmarke.