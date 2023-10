Ultra-seltener Blauara vor dem Aussterben gerettet

Durch engagierte Bemühungen ist es Wissenschaftlern gelungen, aus den letzten wilden Exemplaren eine Population von Spixaras in Gefangenschaft aufzuziehen.

Der Kleine Blauara, eine Art, die in freier Wildbahn durch den Druck des Tierhandels, die Zerstörung von Lebensräumen und invasive Arten vom Aussterben bedroht ist, hat eine bemerkenswerte Wiederauferstehung erlebt.

Wiederauferstehung

Durch engagierte Bemühungen ist es Wissenschaftlern gelungen, aus den letzten wilden Exemplaren eine Population von Spixaras in Gefangenschaft aufzuziehen. Im Jahr 2022 wurden 52 dieser in Gefangenschaft aufgezogenen Vögel wieder in ihrer ursprünglichen Umgebung angesiedelt.