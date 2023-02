Um Hund ins Wasser zu locken: Mann täuscht Ertrinken vor

Dieses Video geht aktuell im Netz viral. Ein Mann ist mit seinen Freunden im hauseigenen Pool. Eigentlich ist sein Hund Boogie ein wasserscheues Tier und tauchte sich bis dahin nicht in den Pool zu springen. Um jedoch das Tier endlich einmal ins Wasser zu bekommen, tut der Mann einfach so als würde er ertrinken.

Learned how much boogie loves me today ???????? pic.twitter.com/8wo4BPrm3M