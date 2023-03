Um Verstopfung zu behandeln: Mann steckte sich lebenden Aal in den Hintern

Der Mann steckte sich den Aal in den Anus, um Verstopfung nach einem alten "Volksheilmittel" zu behandeln, aber am Ende kaute er sich durch seinen Dickdarm und rutschte in seinen Unterleib, was ihm große Schmerzen bereitete

Ein Mann in Polen führte sich einen lebenden Aal in den Anus ein, um Verstopfung zu behandeln, doch das Tier verursachte ein Loch in seinem Darm, das nur durch eine Operation entfernt wieder geschlossen werden konnte. Die 3 cm lange Perforation war eine direkte Folge des Versuchs des Aals, herauszukommen", berichten polnische Medien unter Berufung auf einen Facebook-Post der Seite STOP The Bleed - Polska".

Es wird vermutet, dass seine Handlungen durch seinen Glauben an ein "Volksheilmittel" verursacht wurden, das besagt, dass ein Aal bei der Darmentleerung helfen kann. Der Mann stellte sich in einem nicht näher bezeichneten Krankenhaus in Polen vor und die Ärzte stellten fest, dass er an einer Bauchfellentzündung (Peritonitis) litt, einer Rötung und Schwellung (Entzündung) der Bauchhöhle.

© Stopthebleedpoland/Facebook

Berichten zufolge waren sie "schockiert", als sie erfuhren, warum er diese Entzündung hatte. Er gab zu, dass er sich dazu entschlossen hatte, einen lebenden Aal in seinen Anus einzuführen, weil er mit Verstopfung zu kämpfen hatte, so O2. "Der Aal tat alles, was er konnte, um aus dem Körper des Mannes herauszukommen. Infolgedessen kam es zu einer Perforation des letzten Abschnitts des Verdauungstrakts", heißt es in dem Bericht. Berichten zufolge konnte er nach einigen Tagen im Krankenhaus nach Hause gehen. Der Patient benutzt jetzt einen Stomabeutel.