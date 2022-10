Auf TikTok, Snapchat und Co. sieht man schöne Frauen mit perfekten Maßen und strahlendem Lächeln. Was dabei oft untergeht, ist, dass die Bilder oft nachbearbeitet und geschönt sind. Viele junge Frauen leiden unter diesem Schönheitsdruck und erwägen sogar operative Eingriffe.

Eine neue Umfrage zeigt erschreckende Erkenntnisse. Frauen, welche überhaupt keine Sozialen Medien nutzen, gaben in einem Fragebogen an, ihr Köperbewusstsein, auf einer Skala von 1 bis 10, bei durchschnittlich 7,7 Punkten einzuordnen. Mädchen, welche vor allem TikTok und Snapchat nutzen, setzten diesen Wert im Mittel auf 6,4. Beim psychischen Wohlbefinden schnitten TikTok-Nutzerinnen am schlechtesten ab, welche dort nur 6,2 Punkte im Schnitt vergaben.

Es wurde auch ein direkter Zusammenhang zwischen der Nutzungsdauer und den Angaben in der Umfrage offengelegt. Je länger die jungen Frauen die Plattformen täglich nutzten, desto schlechtere Bewertungen gaben sie in der Skala an. Bis zu 50 Prozent der Befragten berichteten, "kleinere" Eingriffe, wie aufgespritzte Lippen durch "Filler" oder auch den Einsatz von Botox, in Erwägung zu ziehen, oder schon gemacht zu haben.

Äußerer Druck

Als Gründe für die Überlegung einer Schönheits-OP gaben 70 Prozent an, sie seien unzufrieden mit ihrem Körper. 56 Prozent wollen mit einem Eingriff ihre fehlendes Selbstbewusstsein etwas Steigern und 30 Prozent ziehen es in Erwägung, weil sie anderen Gefallen wollen. Ebenso eine Rolle spielen der Vergleich mit Vorbildern (28 Prozent), sowie der soziale Druck (22 Prozent).