Unfassbar: Flugzeug verliert Rad beim Take-Off

Schockierende Szenen ereigneten sich am Flughafen Tarent-Grottaglie in Italien. Beim Abheben einer Boeing 747-400 ist auf einem Video zu sehen, wie ein Rad des Frachtflugzeuges abreißt und zu Boden fällt.

Eine Boeing 747-400, auch Boeing Dreamlifter genannt, ist für den Transport von Flugzeugteilen konstruiert, wurde aber im Zuge der Covid-19-Pandemie auch für die Verfrachtung von medizinischen Gütern eingesetzt. Über 100 Tonnen können damit in einem Flug transportiert werden.

Nun zeigt ein Video wie eine Boeing Dreamlifter in Italien abhebt und dabei ein Rad verliert. Kurz vor dem Verlust des - doch wichtigen - Bauteils, zeigte sich Qualm rundum der Landevorrichtung. Das Rad landet dann mit hoher Geschwindigkeit am Boden und rollt noch einige Meter, bevor es zum Stillstand kommt. Das Flugzeug fliegt unbehelligt weiter.

Un Boeing 747 Dreamlifter operat de Atlas Air (N718BA) care a decolat marți dimineață (11OCT22) din Taranto (IT) spre Charleston (SUA) a pierdut o roată a trenului principal de aterizare în timpul decolării.



Avionul operează zborul #5Y4231 și transportă componente de Dreamliner. pic.twitter.com/R95UHkLD7V — BoardingPass (@BoardingPassRO) October 11, 2022

Eine Zwischenlandung irgendwo in Europa wäre wohl zu riskant gewesen, da sich noch ein Großteil des Kerosins im Tank befand und damit das Gewicht des Jumbo-Jets noch zu hoch war, um wieder sicher landen zu können. Daher ging die Reise quer über den Atlantik nach Charleston, an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Mit den verbleibenden 17 Rädern konnte der Pilot das Frachtflugzeug dann sicher landen. An Bord bei diesem Flug waren ausgerechnet Flugzeugteile.