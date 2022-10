Unglaublich: Frau gibt fast 60.000 Euro aus, um so auszusehen wie Kim Kardashian

Eine 28-jährige Süd-Koreanerin hat sich über die Jahre einem Wandel unterzogen. Ihre großes Vorbild: Kim Kardashian. Insgesamt 15 Mal legte sie sich unters Messer, um mehr wie ihr Idol auszusehen.

Die rund 60.000 Euro, die sie für ihre körperlich Transformation ausgegeben hat, sieht die Süd-Koreanerin Cherri Lee als wertvolles Investment, da sie nun unter anderem auch den "Schönheit-Bonus" habe. Damit meint sie die Vorteile, die schöne Menschen in der Welt genießen. "Wenn man in ein Restaurant geht und keine Tische mehr frei sind, finden sie einen für dich.", erzählt die 28-jährige Cherri in einem Interview.

© SWNS

© Getty ×

15 Operationen in 8 Jahren

Dreimal ließ sie sich ihr Gesäß vergrößern und zwei mal die Brüste, hinzu kommen Operationen am Wangenknochen, Nase und sogar den Augenlidern. Außerdem ließ sie sich zweimal das bukkale Fett, welches unter den Wangenknochen liegt, und einmal das Doppelkinn-Fett absaugen. In Summe kommt sie auf 15 Operationen innerhalb von acht Jahren. Trotzdem möchte die 28-jährige noch mehr machen lassen, doch eine erneute Gesäßvergrößerung stellt eine Herausforderung dar, da "sie bereits das ganze Fett von mir verarbeitet haben". Weitere Fettabsaugungen seien auch noch geplant.

© SWNS

© SWNS

Keine Reue

"Ich werde es nie bereuen", erläutert die Kim Kardashian Doppelgängerin. Sie fühle sich gut damit und bereue nur, es nicht schon früher gemacht zu haben. Die Teilzeit Englisch-Lehrerin ist noch lange nicht fertig und mag es, wenn ihr fremde Männer auf der Straße Komplimente machen. "Menschen sind einfach freundlicher, wenn man hübsch ist", behauptet sie abschließend.