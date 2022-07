Unter-40-jährige sollten unter keinen Umständen Alkohol trinken

Eine neue Studie hat herausgefunden, dass Menschen unter 40 Jahren gar nicht trinken sollten. Für die meisten Personen ist dies jedoch die Zeit, in der sie am meisten Alkohol konsumieren.

Das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der University of Washington in Seattle veröffentlichte eine von Fachleuten geprüfte Studie zur globalen Krankheitslast, die 21 Regionen, darunter 204 Länder, untersuchte.



Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die negativen Auswirkungen von Alkohol auf die Gesundheit von Menschen unter 40 Jahren so gravierend sind, dass Alkohol komplett vermieden werden sollte. Zu diesen gesundheitlichen Auswirkungen gehören Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Diabetes – ganz zu schweigen davon, dass der Studie zufolge Alkohol die Wahrscheinlichkeit erhöht, in Autounfälle, Verletzungen und sogar in einen Mord verwickelt zu werden.

Trinken im Alter besser

Im Gegensatz zu den über 40-Jährigen, bei denen ein geringer Alkoholkonsum potenziell gesundheitsfördernde Wirkungen hat, wie z. B. die Verringerung des Risikos von Herzkrankheiten, wurden bei den unter 40-Jährigen keinerlei gesundheitliche Vorteile festgestellt.



Die Forscher berichteten, dass im Jahr 2020 etwa 1,34 Milliarden Menschen eine "gefährliche" Menge Alkohol konsumierte. Zudem waren 59 Prozent dieser Menschen zwischen 15 und 39 Jahre al. 76 Prozent der Menschen, welche zu viel Alkohol konsumierten waren Männer.



Das IHME sagt: ""Unsere Botschaft ist einfach: Junge Menschen sollten nicht trinken, aber ältere Menschen können vom Trinken kleiner Mengen profitieren", heißt es. "Es ist zwar nicht realistisch zu glauben, dass junge Menschen auf das Trinken verzichten werden. Wir halten es jedoch für wichtig, die neuesten Erkenntnisse zu vermitteln, damit jeder eine fundierte Entscheidung über seine Gesundheit treffen kann."