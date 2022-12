Unternehmer zahlt Mitarbeitern Disneyland-Besuch und Coldplay-Konzert

Das Unternehmen "Citadel" hatte dieses Jahr einen Rekordgewinn zu verzeichnen. Für die Mitarbeiter gab es dafür einen Gratis Disneyland-Besuch und ein Überraschungskonzert.

Ken Griffin, der CEO von "Citadel", ist laut Forbes auf Rang 41 der reichsten Menschen der Welt. Auch für seine Mitarbeiter hat sich das erfolgreiche Jahr ausgezahlt. Griffin lud nämlich alle Angestellte samt Familien zu einem Ausflug nach Disneyland ein. Insgesamt drei Tage sollten der Geschäftserfolg gefiert werden. Mehr als 10.000 Personen waren dabei.



Doch nicht nur den Eintritt ins Disneyland übernahm die Firma, auch die Fug und Hotelkosten gingen auf den Mega-Konzern. Und zudem gab es dann für die Mitarbeiter eine ganz besondere Überraschung.

Die Band Coldplay wurde von Griffin für einen Überraschungsauftritt gebucht. Mit an Bord war auch die Sängerin Carly Rae Jepsen und DJ Diplo. "Wir haben das außergewöhnlichste Team nicht nur in unserer Geschichte aufgebaut, sondern auch in der Finanzgeschichte", lobte Griffin sein Team.