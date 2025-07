Urlauber-Paar beim Sex erwischt - Hammer-Strafe

Die beiden Touristen wurden von der Polizei erwischt und müssen nun eine Mega-Strafe zahlen.

Diese schnelle Nummer am romantischen Lago Maggiore in Norditalien nahm ein unerwartetes Ende. Ein Urlauber-Paar aus der Region Alessandria kam auf einer Insel im See hinter einem Busche voll zur Sache. Was die beiden allerdings nicht bedachten: Vom Wasser aus wurden andere Urlauber unfreiwillig Zeugen des Aktes.

So wurde umgehend die lokale Polizei eingeschaltet, die sofort mit einem Patrouillenboot an die Insel heranfuhren. Noch bevor sie das Liebes-Paar stoppten, filmten sie die Szene als Beweis.

Als die beiden Urlauber die Carabinieri schließlich entdeckten, war es bereits zu spät. Die Polizisten stoppten den Akt und stellten den beiden eine Mega-Strafe in der Höhe von je 10.000 Euro wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aus.