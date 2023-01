Vegane Kondome sollen das Sexualleben 'verbessern'

Offenbar können vegane Kondome den Sex "verbessern" und es ermöglichen, gleichzeitig umweltfreundlich Spaß zu haben.

Pippa Murphy, die Sex- und Beziehungsexpertin, verriet, dass der Umstieg auf vegane Kondome sechs verschiedene Vorteile hat, die die Stimmung im Schlafzimmer aufheizen können

1. Sie verbessern die Empfindsamkeit und machen es leichter, zum Orgasmus zu kommen: Sie sagte: "Das silikonbasierte Gleitmittel, das in vielen veganen Kondomen verwendet wird, macht sie empfindlicher als normale Latexkondome. Das bedeutet, dass Sie bei der Benutzung mehr spüren und den Sex besser genießen können.

2. Sie schmecken besser: Vegane und umweltfreundliche Kondome fühlen sich nicht nur besser an, sondern schmecken in der Regel auch besser. Herkömmliche Kondome hinterlassen nach der Benutzung oft einen unangenehmen Latexgeschmack - oder ein synthetisches Aroma", fügt Pippa hinzu. "Vegane Kondome hingegen sind in der Regel doppelt gewaschen und bieten einen neutralen Geschmack, der nicht vom Oralsex ablenkt."

3. Sie sind angenehmer für Männer und Frauen mit empfindlicher Haut: Pippa erklärt: "Wussten Sie, dass jeder 1. von 1.000 Menschen eine Latexallergie hat? Natürlich kann dies bei Männern und Frauen zu einer Reaktion führen, wenn sie mit einem Latexkondom in Berührung kommen, und manche fühlen sich während des Geschlechtsverkehrs und noch Stunden danach unwohl. Vegane Kondome bestehen jedoch aus Polyisopren anstelle von Latex, was bedeutet, dass sie weniger wahrscheinlich eine allergische Reaktion hervorrufen als herkömmliche Gummikondome - so dass Sie die richtige Art von Gefühlen bekommen.

4. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie reißen oder abrutschen, ist geringer: Pippa behauptet, dass herkömmliche Kondome einen Inhaltsstoff namens Glycerin enthalten, der als Gleitmittel verwendet wird, aber auch dazu führt, dass sie während des Geschlechtsverkehrs reißen oder abrutschen können. Sie fuhr fort: "Vegane Kondome brauchen diesen Inhaltsstoff nicht, also kann man weitermachen."

5. Mit ihnen hält man länger durch: "Die Hauptursache für einen vorzeitigen Samenerguss ist Angst oder Stress während des Geschlechtsverkehrs, was es Männern erschweren kann, ihren Orgasmus zu kontrollieren, da der Blutfluss zum Penis erhöht wird und der Herzschlag schneller wird, was zu einer schnelleren Ejakulation führt. Vegane Kondome verwenden nur Gleitmittel auf Wasserbasis, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Mann vorzeitig ejakuliert, geringer ist als bei anderen Kondomtypen."

6. Sie sind biologisch abbaubar:

Herkömmliche (nicht-vegane) Kondome werden aus Latex oder Polyurethan hergestellt. Beide Materialien sind ungiftig und sicher in der Anwendung, aber sie sind nicht biologisch abbaubar und es kann Jahrzehnte dauern, bis sie auf der Mülldeponie abgebaut sind. Vegane Kondome hingegen werden aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Proteinen aus Pflanzen und Samen sowie Milchsäure aus Zuckerrohr hergestellt. Diese Materialien lassen sich leicht im Wasser und in der Umwelt abbauen, so dass man sich keine Sorgen machen muss, dass sie negative Auswirkungen auf unseren Planeten haben."