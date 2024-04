Verschollener Kater taucht 400 Kilometer entfernt wieder auf

Kater "Aslan" galt 18 Monate lang als verschollen. Dann tauchte er wieder auf.

Jedoch nicht in seiner Heimat in Colmar in Frankreich, sondern 400 Kilometer weiter in Nürnberg, Deutschland.

Entlaufener Kater macht 18-Monatige "Weltreise"

Von Frankreich nach Nürnberg in 18 Monaten: Kater Aslan hat eine unglaubliche Reise hinter sich. Und er ist nicht der Erste!

Alles begann in der Stadt Colmar im Nordosten Frankreichs. Der dreijährige Kater genoss dort eigentlich ein schönes Leben bei seiner Familie - bis er sich im Oktober 2022 entschied davon zu laufen. Aslan hielt nichts an. Jetzt, anderthalb Jahre später tauchte er wieder auf.

Über 400 Kilometer

Stolze 404 Kilometer entfernt auf dem Revier der Verkehrspolizei Nürnberg. So berichtete die Polizei Mittelfranken am Donnerstag auf ihrer Facebookseite:

"Wie ich vor 18 Monaten den Weg (knapp 400km) ins fränkische Nürnberg geschafft habe, kann ich leider nicht mitteilen." schrieben die Beamten scherzhaft aus Sicht des Katers.

Der Kater sei selbst bei der Polizei vorstellig geworden, "indem ich durch beharrliches Einsteigen unter anderem über offene Fenster mir Zutritt zur Verkehrspolizei Nürnberg verschafft habe."

Dort habe er dann viele Polizistenherzen "im Sturm erobert, zahllose Streicheleinheiten erhalten und das ein oder andere Leckerli abgestaubt."

Familie überglücklich

Da Aslan gechippt ist konnten die Polizisten recht schnell herausfinden, wo die Fellnase herkommt. Schockiert stellten sie fest wie lange Aslan bereits unterwegs war. Die Polizei kontaktierte die französische Familie, welche den Kater nach kurzem polizeilicher Gewahrsam abholte und zurück nach Hause in die Heimat mitnahm.

"In diesem Sinne au revoir, euer Aslan", schlossen die Beamten den Facebook Post ab.

Zweite Katze, selbe Reise

Aslan ist nicht die erste Katze, die die Rekord-Strecke hinter sich brachte: 2022 lief Kater Gustave ebenfalls aus Colmar bis nach Nürnberg. Auch er konnte gefunden und mit seinen Besitzern in Frankreich wiedervereinigt werden. Was genau die Katzen aus Colmaer dazu bringt wird wohl ihr Geheimnis bleiben.