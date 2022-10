Versehentlich Notruf gewählt: Beamter erschießt Familienhund

Der Familienhund wurde nach dem versehentlichen Notruf von einem Polizisten in Massachusetts erschossen.

Der Fall war von Anfang an ein Missverständnis. Ein Kind erlaubte sich einen Spaß und wählte den Notruf, legte jedoch sofort wieder auf. Die Polizisten wollten sich dennoch vergewissern und fuhren zur angegebenen Adresse in Massachusetts. Dort fanden sie jedoch nichts Seltsames vor und sprachen mit dem Vater des Kindes als plötzlich der Hund aus dem Haus geschossen kam und einen Beamten biss.

Nach Angaben der Polizei versuchte der Beamte, zu seinem Auto zurückzulaufen, aber der Hund verfolgte und biss ihn immer wieder. Daraufhin erschoss der Beamte das Haustier der Familie und tötete es.

© WHDH

"Ich habe gerade einen Hund angeschossen, ich brauche einen Krankenwagen wegen eines Hundebisses, für mich selbst, so schnell wie möglich", so der Beamte. Die Familie bezeichnete Blaze als Labrador-Retriever-Mischling, die Polizei gab jedoch an, dass es sich um einen Pitbull-Mix handelte.

Ich hatte eine Leine und einen Keks, und als ich zur Tür hinausging, hörte ich als Nächstes ein Bumm-Bumm-Bumm", sagte ein verzweifeltes Familienmitglied gegenüber WHDH. Nach Angaben der Polizei hatten sich Nachbarn in der Vergangenheit über Blaze beschwert, und er hatte bereits zwei andere Menschen gebissen.