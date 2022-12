Versucht zu streicheln: Känguru attackiert Frau

Eine Frau wurde von einem Känguru "angegriffen", nachdem sie versucht hat, ihm nahe genug zu kommen, um es zu streicheln.

Shakila wanderte durch die atemberaubende und malerische Landschaft des Känguru Valley in New South Wales. Videoaufnahmen zeigen, wie Shakila sich dem Känguru auf dem offenen Feld langsam nähert. Während das Tier in der Nähe des Menschen zunächst etwas nervös wirkt, dauert es nicht lange, bis es auf die Frau zuspringt und diese attackiert.

© ViralHog

Die Frau versucht zu fliegen und wird dabei erneut von Känguru getroffen und geht zu Boden. Die Person, die den Moment gefilmt hat, sagte: "Shakila wollte auf das Känguru zugehen und es streicheln, weil sie nicht wusste, dass sie gefährlich sein können, und als sie näher kam, stand das Känguru auf und griff sie an".

In den sozialen Medien hieß es, dies sei ein Paradebeispiel dafür, was man in der freien Natur nicht tun sollte. Einer schrieb: "Was hat sie erwartet, was passieren würde?" Ein weiterer schrieb: "Da gibt es nichts zu lachen, sie war nur Sekunden davon entfernt, wie ein Fisch ausgeweidet zu werden".