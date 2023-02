Vorsicht Betrüger: So erkennen sie Fake-Profile auf Tinder

Tinder. Eine Dating-App, die so manchen schon das Glück und die große Liebe ermöglicht, andere aber auch schwer enttäuscht hat. Denn unter der riesigen Auswahl an potenziellen Partnern, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich auch Fake-Profile dahinter verbergen. Wie kann man sich davor schützen?

Tinder. Eine Dating-App, die so manchen schon das Glück in dem großen Liebe ermöglicht, andere aber auch schwer enttäuscht hat. Denn unter der riesigen Auswahl an potenziellen Partnern, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich auch Fake-Profile dahinter verbergen.

Bedeutet: Viele Profile sind nicht echt. Hinter vermeintlich schönen Frauen und durchtrainierten Männern ist so mancher Betrüger versteckt. Ziel der gefälschten Tinder-Profile: Die App-Nutzer auszunehmen. Und das nicht nur seelisch, weil sich häufig Hoffnungen gemacht werden und Gefühle ins Spiel kommen, sondern auch finanziell!

Besonders gefährlich wird es dann, wenn auch private Daten ausgetauscht werden. -Eigentlich etwas ganz Normales: Wer sich verguckt, wechselt die Handynummer, vielleicht sogar vollen Namen und Adresse.

Aber Vorsicht: Nicht immer steckt dahinter die Person, die sie zu sein scheinen mag. Es kommt sogar vor, dass hinter den Fake-Profilen gar keine echten Menschen, sondern Bots stecken, also Roboter! Diese sind gar nicht so einfach zu erkennen, denn sie erzählen und berichten, ganz wie wir Menschen auch, über ihr Leben, ihre bisherigen Erfahrungen, und vieles mehr!

Vorsicht, Abo-Falle.

Besonders anfällig für Fake-Profile sind vor allem Männer: Statt mit schönen Frauen wird der Kontakt zu Betrügern hergestellt, die das Opfer dazu verleiten wollen, einen Link anzuklicken. Aber Vorsicht: Hinter den Links lauern Viren oder sogar kostenpflichtige Abos, für welche monatlich eine hohe Summe gezahlt werden muss. Sollte auf den Link geklickt werden, dann nicht weiter klicken und unter keinen Umständen Informationen oder Bankdaten angeben!

Aber wie erkennt man ein gefälschtes Tinder-Profil?

Social-Media-Experte Bastian Scherbeck von der Kommunikations-Agentur Kolle Rebbe GmbH verriet bei TECHBOOK 5 Tipps, wie man einem Fake-Profil auf die Spur kommt.

Tipp 1: Das Profil ist nicht ausgefüllt

Wenn eine Person auf Tinder überhaupt keine Angaben über sich macht, ist das zwar kein fixes Indiz für ein Fake-Profil, verdächtig ist es aber schon. Ziemlich sicher handelt es sich aber um ein gefälschtes Profil, sobald statt Infos über die Person merkwürdige Links in der Beschreibung stehen. Auch wenn die Beschreibung zum Link nett wirken mag (sowas wie: Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann klicke hier), versteckt sich dahinter mit Sicherheit nichts Gutes!

Tipp 2: Auf dem Profil ist nur ein Foto

Nicht jeder mit nur einem Bild auf Tinder ist gleich ein Betrüger. Aber wenn es sich dabei um ein professionell gemachtes Foto handelt und dann auch noch jegliche Information dazu fehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es mit einem Betrüger zu tun haben, sehr hoch.

Tipp 3: Die Antwort auf Nachrichten ist sofort da

Vorsicht ist geboten, wenn Sie miteinander schreiben und die Antwort des Gegenübers nach nicht einmal wenigen Sekunden schon da ist. Fragen Sie sich selbst: Ist es menschlich überhaupt möglich, in den wenigen Sekunden so eine lange Antwort zu tippen? Wenn nein: Das Gespräch lieber abbrechen.

Tipp 4: Das Gegenüber will sofort den Kanal wechseln

Es kann durchaus ein Indiz für ein Fake-Profil sein, wenn sich das Gegenüber gleich nach dem Match auf einem anderen Kanal unterhalten möchte. Dabei sollten Sie nicht zu voreilig Ihre Daten oder gar Handynummer hergeben. Für den Betrüger kann das nämlich eine gute Möglichkeit sein, an persönliche Informationen zu kommen.

Tipp 5: Das Profil ist schon fast zu schön

Klingt blöd, ist aber so: Wenn die Frau oder der Mann nicht nur traumhaft schön, sondern auch noch ihre Beschreibung zu gut ist, um wahr zu sein, dann Vorsicht! Die Traumfrau und den Traummann gibt es für jeden, aber auf Tinder sind diese eher mit Vorsicht zu genießen. Aktuell gehen vermehrt Profile von stark retuschierten asiatischen Frauen auf Tinder um. Spätestens wenn die Konversation dann auf Finanzthemen wechselt, sollte klar sein: Das ist ein Fake Profil!

Schützen vor Betrügern:

Obwohl im Internet aktuell so viele Fake-Profile wie nie zu vor kursieren, kann man ich davor bewahren. Am besten achtet man auf die oben genannten Tipps und hält sich vor allem an zwei Regeln:

Auf keine Links drücken

Keine privaten Daten und vor allem keine Bankdaten hergeben!

So sollten Sie vor gefälschten Tinder-Profilen geschützt sein. -In dem Sinne: Viel Spaß beim Daten!