Plus-Size Model kann sich vor Dating-Anfragen kaum retten

Plus-Size-Model Olivia Messina sorgte diese Woche für Aufsehen, als sie ihre Bademode in 5XL zur Schau stellte.

Das kurvige Model, das für seine positive Einstellung zum eigenen Körper bekannt ist, sorgte diese Woche für Aufsehen, als sie ihre Figur in Bademode zur Schau stellte. Und es scheint den Fans zu gefallen, was sie sahen, denn sie postete die Schnappschüsse auf Instagram - und viele Bewunderer bombardierten sie mit Dating-Anfragen.

Fans gefiel es

© oliviasworld95 / Instagram

Auf den Fotos zeigt die 27-Jährige aus Ontario, Kanada, ihre Figur in einem königsblauen String-Bikini-Oberteil der Marke Fashion Nova. Auf dem ersten Schnappschuss sieht man Olivia in dem Ensemble auf einem Tagesbett posieren, während sie selbstbewusst mit der Hand hinter dem Kopf posiert. In der Bildunterschrift schrieb sie ihren Fans: "Sitting pretty in blue".

© oliviasworld95 / Instagram

Die Fans bombardierten die Frau nach den Fotos mit Dating anfragen: "Bist du Single?". Und ein anderer fragte: "Hast du einen Freund oder Ehemann?". Einer erkundigte sich: "Bist du Single?". "Jeder wird glücklich sein, dein Seelenverwandter zu sein", meldete sich ein anderer zu Wort.