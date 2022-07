Milan-Star bekommt Waffe an den Kopf gehalten

Tiemoue Bakayoko, Spieler des AC Milan, war bei einer Polizeikontrolle Opfer einer Verwechslung und bekam eine Waffe ins Gesicht gehalten.

Der Vorfall soll sich am 3. Juli an der Porta Garibaldi in Mailand ereignet haben, als die Polizei nach einer Schießerei zwischen zwei Banden eine Straßensperre errichtete und Bakayoko, der vom AC Mailand an den FC Chelsea ausgeliehen war, angehalten und durchsucht wurde.

Videoaufnahmen zeigen, wie der zentrale Mittelfeldspieler von einem Beamten festgehalten und mit vorgehaltener Waffe gegen die Seite eines Polizeiautos gedrückt wird. Anschließend wird er durchsucht, bevor der betreffende Beamte seinen Fehler zu bemerken scheint.

© Twitter

Der Beamte scheint Bakayokos Taschen zu leeren und den Inhalt auf das Dach des Polizeiautos zu legen, bevor zwei andere Beamte - mit gezogenen Waffen - auf sein Auto zeigen, in dem ein weiterer Insasse von einem Polizisten beobachtet wurde. Danach bricht die Videoaufnahme ab.

© Twitter

Bakayoko hat sich nun zu dem Vorfall geäußert und behauptet, dass er und der andere Mitfahrer in seinem Auto durch das Vorgehen der Polizei "in Gefahr" gebracht wurden. Er war nicht über den Fehler an sich verärgert, sondern über die "Methodik", die die Beamten bei dem Vorfall anwandten.

Der Franzose sagte: "Ich habe die Waffe nur einen Meter von mir und meinem Beifahrer entfernt gesehen. Sie haben uns eindeutig in Gefahr gebracht, unabhängig von den Gründen, die zu diesem Vorgehen geführt haben. Die Polizei hat ihr Vorgehen während des Vorfalls in einer Erklärung verteidigt: "Es sei darauf hingewiesen, dass die Durchsuchung in einem operativen Kontext stattfand, der die Anwendung der höchsten Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigte.