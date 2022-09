Wahnsinn: Chips mit Vagina-Geschmack

Ein litauischer Chips-Hersteller sorgt für Aufsehen durch sein neueste Produkt: Chips mit Vagina-Geschmack.

Als Zielgruppe für ihr neuestes Produkt - Chips, welche geschmacklich an das Geschlechtsteil der Frau erinnern sollen - nennt der litauische Chips-Hersteller "Chazz" sexuell frustrierte Millennials, also Menschen, die in den 80er und 90er Jahren geboren wurden. Diese verlieben sich nämlich viel seltener und würden lieber auf den Social-Media-Plattformen ihre Zeit vergeuden, anstatt hinauszugehen und neue Leute kennenzulernen - so die Firma, welche keine Belege für diese Vermutung vorlegt. "Nachdem du es gekostet hast, wirst du dich an deine wildesten Liebesabenteuer erinnern, an deine erste echte Liebe, und vielleicht verlierst du sogar deine orale Jungfräulichkeit.", schreibt man auf der Webseite des Herstellers.

© Chazz Chips

Wie genau der Lebensmittelhersteller den versprochenen Geschmack herstellt, ist nicht bekannt. Gourmet-Chips-Verkoster oder experimentierfreudige Personen können für stattliche 10 Euro eine Packung der Chips erwerben.