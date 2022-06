Wanderer sicher: Bigfoot auf Kamera zu erkennen

Mehrere Bilder sind aufgetaucht, die eine Kreatur zeigen soll, die laut Bigfoot-Fans dem mythischen Tier ähneln soll.

Zwei Bilder eines möglichen Bigfoot haben in den sozialen Medien die Runde gemacht. Die Bigfoot-Anhänger sind aufgrund verschiedener Fakten sicher, dass es sich bei dem Tier nicht um einen Bären handeln kann.

Der ursprüngliche Poster erklärte, dass die Kreatur, nachdem die Bilder aufgenommen wurden, "umkehrte und [eine] Trail-Cam von [einem] Baum riss", die "etwa 100 Meter entfernt gefunden wurde". Die faszinierenden Bilder machten in der Online-Gemeinschaft die Runde und wurden auf der Instagram-Seite bigfootevidence zusammen mit der Bildunterschrift gepostet: "Bären haben keine so langen Beine!?!? Was denken wir, Leute?"

© Facebook

Mehrere Leute stimmten dem zu, einer schrieb: "Die Vorderarme scheinen einfach nicht bärenähnlich zu sein, ebenso wenig wie der Kopf." "Wenn du denkst, dass dies ein Bär ist, dann entfreunde dich jetzt von mir", erklärte ein zweiter.

© Facebook

Andere User waren hingegen davon überzeugt, bei dem Tier handelt es sich um einen gewöhnlichen Bären. "Meiner Meinung nach ist es ein Bär, sehen Sie sich den hinteren Fuß an. Außerdem mögen sie die Isolierung des Kameragehäuses, es riecht für sie wie Ameisen."